Les notes de Lille-PSG

Tranquillement, comme depuis le début de la saison, le PSG n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Triplé de Mbappé, doublé de Neymar : les Parisiens ont roulé sur des Lillois impuissants, et pas aidés par un gardien très fébrile.

Comme le nombre de secondes qu'il a mis pour finir son affaire. L'avantage de terminer aussi vite, c'est qu'on peut remettre ça vite. Deux fois, dans son cas.Un kilomètre parcouru, un but, une passe dé'. Du Messi à l'ancienne. En même temps, il jouait en noir et blanc.Depuis que Di María a quitté la capitale, Messi et Neymar lui font des passes et ont enfin compris que le Marocain était un super joueur de football. Comme quoi, une carrière se joue parfois à un maigre Argentin près.Cet été, les dirigeants du PSG sont allés dans la tête de Verratti pour trouver à quoi ressemblerait le milieu parfait pour l'accompagner et c'est comme ça qu'ils ont créé Vitinha.Mbappé voulait que Neymar se casse, cet été ? Être un grand joueur ne veut pas toujours dire être un grand directeur sportif.L'année dernière, il gagne 4-0 à Lille avec Nice. Ce coup-ci, il en met sept. Le genre d'ex passif-agressif.Mettre l'ancien entraîneur de Monaco dans les buts, ce n'était pas une bonne idée.Absolument esseulé. Un peu comme quand, au collège à Ottawa, il disait qu'il jouait au