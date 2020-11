Les notes de Lille-Milan

Samu Castillejo et Jonathan Bamba sont venus apporter un peu de gaieté dans un LOSC-Milan qui ne restera pas dans les annales.

Ils ont surnagé

Ils ont respecté le jeudi soir

Pas besoin de cape ou de déguisement pour faire régner l'ordre. Surtout avec un binôme tel que José Fonte. Botman et Rabin.En 1812 à Amsterdam, Dietrich Nikolaus Winkel a donné le nom "métronome" à son invention chargée de donner le tempo. Un nom par défaut, simplement parce qu'Ismaël Bennacer n'était pas encore né.Pour son retour à Lille, Simon n'a pas oublié d'haranguer ses jeunes partenaires avant le coup d'envoi en utilisant son slogan favori :. Oui, le Danois a de bons restes.Soudain, à l'heure de jeu et dans un silence de cathédrale, le jukebox a joué la chanson préféré de Jonathan Bamba qui s'est mis à danser pendant quelques minutes.Si vous êtes à Milan, il faut désormais composer le 7 pour joindre le Samu. Pas de bol pour le LOSC, Castillejo a reçu 5/5 l'appel d'Ante Rebic ce jeudi soir. Comme quoi, on peut avoir les cheveux peroxydés et être un formidable professionnel.Sa passe lumineuse au retour des vestiaires a rappelé au monde pourquoi il était le Pirlo 2.0. Et surtout fait oublier son premier acte indigent.Il court tellement vite qu'il donne parfois l'impression de ne plus rien contrôler passé une certaine vitesse. Totalement dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com