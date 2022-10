information fournie par So Foot • 09/10/2022 à 23:00

Les notes de Lille-Lens

Battu dans les trois derbys de la saison dernière, le LOSC a repris sa couronne de roi du Nord en domptant le RC Lens dans un match haché. Il le doit notamment à son dernier rempart, et à son tireur d'élite.

Ils ont tenu la garde

Ils ont fait leur devoir

La citadelle n'avait besoin que d'un nouveau rempart, formé dans ses rues, pour repousser les envahisseurs artésiens.Le Nord tient enfin un homme pour faire la pluie, et surtout le beau temps.Le nouveau géant du Nord s'est arrêté pour un show à Lille, sur sa route vers le carnaval de Dunkerque.Emile Louis, Guy Georges, et maintenant Jonathan David. les sociopathes portent souvent un prénom en guise de patronyme. Le Canadien est simplement un autre genre de tueur.En promenade dans son couloir droit, mais renvoyé à la niche par la meute de Dogues.(60), plus sauvage.En Haute-Savoie, un homme a été poignardé pour avoir doublé la file d'attente dans une station essence. Heureusement pour Jonathan Bamba que Deiver Machado n'était pas armé.(73), tranchant.Les raffineries sont en grève, la pénurie menace, mais Benjamin André carbure toujours. Il serait peut-être temps d'aller faire un petit plein au Qatar, quand même.François Bayrou envisage une nouvelle candidature à la présidentielle, en 2027. D'ici là, José Fonte sera toujours titulaire indiscutable dans la charnière lilloise. Un métal particulièrement résistant.