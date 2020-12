Les notes de Lille face au PSG

Bien aidé par un solide Mike Maignan et une charnière centrale toujours aussi fiable, le LOSC a chopé un petit point sur la pelouse du PSG mais aurait peut-être pu espérer mieux si son quatuor offensif avait été plus inspiré.

Lille OSC

Explosif et piquant, il a tout arraché sur son passage. Jamais Cayenne n'avait enfanté un piment si puissant.Le Turc le plus fadasse de Lille, mais Layvin Kurzawa ne s'est pas privé de le manger.Si Danilo Pereira n'est toujours pas capable d'évoluer en tant que défenseur central, il lui suffit de regarder comment joue José.Il a encore été énorme ce soir, et doit plaire aux clubs anglais. Dommage pour Olivier Létang, aucun voyage au Royaume-Uni n'est pour l'instant permis.Comme le nombre de ballons touchés par le latéral brésilien, 2joueur du LOSC dans cette catégorie ce soir. Même Franck Béria n'en revient pas.Autant de difficultés à défendre qu'à utiliser son pied droit. Remplacé par, qui aurait aimé rendre fier papa.Toujours à sa place, propre, à l'heure et rasé de près. Aucun doute possible, voici l'employé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com