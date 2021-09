information fournie par So Foot • 14/09/2021 à 23:45

Les notes de Lille face à Wolfsburg

Archi-dominateurs, les Lillois ont concédé un match nul frustrant face à Wolfsburg pour leur entrée en lice dans le Groupe G. Les tauliers étaient pourtant bien au rendez-vous, mais pas la réussite.

Plus de voyelles dans son nom que d'arrêts à faire. Une soirée passée comme une lettre à la poste.Il s'agirait de retrouver des jambes, sinon le prochain Atlético qui viendra aux nouvelles, ce sera celui de Marseille.À quoi bon organiser un Beauvau de la sécurité alors que le meilleur flic de France fait régner sa loi à Lille.Un prénom de viking, un nom de robot et un nouveau statut de capitaine des Espoirs néerlandais. En attendant le brassard lillois. Taulier.Une prestation aussi inspirée que la statue hommage pour Johnny Hallyday.Jordan Veretout a enfin eu sa chance chez les Bleus. Il peut désormais laisser sa place à l'autre grand oublié des dix dernières années du football français.Maître artificier à la recherche de l'étincelle, malgré les nombreuses mèches allumées et les incendies éteints. Remplacé par(82),L'artiste bulgare Christo a emballé l'Arc de Triomphe, mais le jeune artiste anglais du LOSC a lui emballé toute la capitale des Flandres. Prometteur, mais remplacé par(73), bien coiffé.Gourvennec avait prévenu, Ikoné "