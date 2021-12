Les notes de Lille face à Wolfsburg

Lille a réussi là où le PSG a échoué : finir premier de son groupe de ligue des champions. Avec une performance collective de grande qualité, qui n'occulte pas la prestation XXL de Jonathan Ikoné, entre autres.

Lille OSC

Soirée très tranquille pour le Croate sur sa ligne, notamment auteur d'une relance rapide précieuse qui a amené le premier but lillois. Au cas où, il s'est envolé plusieurs fois pour rien. Franky Zapata.Au bon souvenir de l'association culturelle germano-turque, il s'est montré plutôt neutre.Fidèle à son CV : vieux roublard, des fautes malines pour gagner du temps et des interventions dans le bon timing.Présent dans les airs sur tous les coups de pied arrêtés, il n'a clairement pas besoin de Robin pour assurer la sécurité de sa ville.En plus de régner en maître sur son côté gauche, il a joué les pompiers quand il fallait. Le futur du PS est peut-être là.Comme souvent récemment, technique et omniprésent. Dans toutes les bonnes combinaisons. Sûrement un très bon joueur de Mastermind.Il a trouvé la solution pour percer à lui seul une défense allemande. Avec lui, le mur de Berlin n'aurait pas tenu une heure.Prêt à tout pour son équipe, y… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com