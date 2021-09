Les notes de Lille contre Salzbourg

Trop tendre en défense et pas assez tueur en attaque, Lille n'a pas enchaîné après un premier match convaincant cette saison en C1. Grbić, Djaló et Gomes en sont les meilleures preuves.

Lille OSC

À peu près aussi efficace que son homonyme du FC Lorient en Ligue 1, et celui-là n'a même pas fait ses preuves en Ligue 2.Même par temps de pluie, il se laisse boire pour permettre à son consommateur de retrouver le sourire. Sirop Djaló.Plutôt mourir sur son navire que fuir devant la catastrophe. La plus belle tragédie depuis Edward Smith et lePour son déplacement dans la ville natale de Mozart, le LOSC est logiquement venu avec un déménageur de piano.Un combattant sur le papier, mais un gentil dans les faits. Trop gentil. Jean Lefebvre dans. Remplacé parFils de Ballon d'or, et c'est déjà pas mal. Remplacé parVieux au départ, jeune à la fin. Benjamin Button.Pas le moins bon, mais pas le plus frais. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com