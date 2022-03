Les notes de Lille contre Chelsea

Comme à l'aller, les Dogues auront regardé le champion d'Europe en titre dans les yeux, sans parvenir à le faire vaciller. Les anciens Burak Yilmaz et José Fonte ont rappelé qu'ils n'avaient pas encore l'âge de la retraite et quelques opportunistes ont posé leur carte de visite auprès des clubs anglais.

Posé sur la pelouse, il ne bouge jamais, il est fragile et il peut faire peur comme amuser la galerie. Un nain de Jardim.Après avoir pointé les failles du plan de relance proposé après la première vague de Covid-19 , la Cour des comptes va pouvoir se pencher sur celui du Turc dans le temps additionnel de la première période. Un dégagement au pif, un but pour Chelsea et un remplacement par Timothy Weah (58) , mangé tout cru par César Azpilicueta.En plus de battre des records d'ancienneté (plus vieux joueur à disputer un match de C1 avec un club français), il n'a toujours pas raté une seule minute de jeu cette saison avec le LOSC. Il doit même lui rester encore un peu d'énergie pour conduire le Flixbus du retour pour ramener la délégation de Chelsea à Londres dans le nuit.Il a passé 55 minutes à repousser courageusement les ennemis, laissant quand même une ouverture à Pulisic pour rappeler à tout le monde qu'il est humain, avant de craquer et de devoir laisser sa place à sa doublure à. Tout le monde n'a pas l'endurance de Robert Pattinson, que voulez-vous. Pour, il faudra repasser.Il était un peu long cet entretien d'embauche, mais son CV devrait rester en haut de la pile des clubs de Premier League en vue du prochain mercato.Le LOSC n'a pas besoin d'Hatem Ben Arfa pour claquer desdignes des plus grands joueurs de foot de rue,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com