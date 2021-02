Les notes de Lille-Ajax

Si Timothy Weah a fait valoir un côté pique-assiette pas désagréable pour le LOSC, c'est bien l'Ajax qui est reparti avec le butin. Il faut dire que quand les gangsters Daley Blind, Dušan Tadi? et Bryan Brobbey entrent en scène, il vaut mieux lever les mains et donner le magot.

L'Ajax se fait justice à Lille

Ils ont mis la gomme

Ils ont tenu la baraque

On peut avoir un coeur en vrac et faire battre le palpitant de ses adversaires à 180 par minute.Un petit parfum de Ligue des champions 2018/2019 au stade Pierre-Mauroy. On ramène les De Ligt et les De Jong à la maison et on est reparti comme en l'an 2019 ?Un mix de Romelu Lukaku, d'Erling Haaland et d'Adama Traoré. Comment ça il est libre à la fin de la saison ?Il y a les faux n°9, et les faux n°6. On l'a vu plus souvent dans la surface adverse que les défenseurs lillois. Donny van de Beek a perdu tant de cheveux que ça en deux ans ?Avec ses lunettes de plongée, il est descendu très bas, jusqu'à toucher le fond... avant de resurgir brusquement des abysses pour torpiller sa cible. Un sous-marin.L'occasion fait le larron. Timothy est un bon larron., Devyne ! Quand on a 18 ans, même le leader de Ligue 1 paraît aussi facile à croquer qu'un bonbon de Candy