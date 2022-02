Les notes de Lille à Chelsea

Pour revoir le vrai Jonathan Bamba, c'est à Stamford Bridge qu'il fallait être ce mardi soir. Pour revoir le grand Renato Sanches, c'est aussi à Stamford Bridge qu'il fallait être ce soir. On sait bien que Londres est une tuerie mais tout de même : où diable étaient donc passés leurs neuf autres coéquipiers ? Qu'avaient-ils de mieux à faire un mardi soir que jouer un match contre Chelsea ? Mystère.

Lille OSC

C'est de notoriété publique : sorti d'Alain Casanova, les anciens gardiens de but font rarement de bons entraîneurs. Alors au lieu de l'enfoncer, saluons plutôt le courage d'un entraîneur qui, à 47 piges, se lance dans une carrière de gardien.On dit parfois de Londres qu'elle est la ville la plus gastro-dynamique du monde, rien que ça. Puisqu'il n'avait qu'une soirée pour le vérifier, Zeki Çelik s'est mis en tête de bouffer américain et espagnol au dîner. Aussi ambitieux qu'indigeste, comme programme.Il était un peu chez lui, à Londres, lui l'ancien de Crystal Palace et West Ham. Un peu moins à Stamford Bridge, avec Havertz et Pulisic dans les pattes...Comme le billet qu'il faudra poser pour attirer le colosse néerlandais en Premier League, sa destination naturelle. Il en faudra peut-être un peu plus que ce soir pour convaincre Chelsea de passer à la caisse. Mais Newcastle, c'est très chouette aussi comme ville, hein !Qu'on se le dise : les chaussettes portées aussi bas que des guêtres, ce n'est pas juste moche, c'est passé de mode. Les droitiers qui jouent latéral gauche aussi. Remplacé par, qui n'est autre, étymologiquement, que "le fils de Gudmund". Le saviez-vous ?