information fournie par So Foot • 02/10/2022 à 23:00

Les notes de Lens-OL

Vainqueur logique de ce duel dominical, le Racinq Club de Lens a pu compter sur sa valeur sûre Florian Sotoca, mais surtout sur une équipe ultra complète. De son côté, l'OL a fini par brûler au centre comme sur les ailes.

Ils seront félicités sous la douche

Ils vont laisser sur leur faim

Il s'est fait scotcher par Messi sur une passe de Neymar lors de la dernière journée, et il a craqué sur un penalty de Sotoca. Sans rougir, Lopes peut regarder la MSN droit dans les yeux." Sinâdiya Diomandé, et c'est parti pour le show.Vous l'avez vu, ce petit pont sur Maxence Caqueret ? Voilà ce qui sépare les tauliers des espoirs. Remplacé par, pour le ravitaillement.Le Belge ne possède pas le costume de Superman, mais Lois met des claques. Et à vrai dire, difficile de lui trouver une kryptonite dans son jeu. Remplacé par, qui attendra pour être le super-héros.Suivi en permanence, il a fini par se faire croquer. Une fin de partie malheureuse à Pac-Man. Remplacé par, un style de basketteur mais sans les mains.