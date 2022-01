Les notes de Lens-Marseille

Quand Seko Fofana et Jonathan Clauss sont éteints, c'est tout de suite plus compliqué pour le Racing. La maîtrise était olympienne ce samedi soir, à l'image de Valentin Rongier, William Saliba, Mattéo Guendouzi ou évidemment Dimitri Payet.

Ils ont perdu leur mojo

Comme Jean-Louis Leca, il s'incline devant Dimitri Payet et mange deux buts face à l'OM : Frank Haise avait raison, la relève est assurée.On ne peut pas viser en même temps le top 5 de la Ligue 1 et celui des albums vendus en France .C'est vrai que Mattéo Guendouzi a une tête à claque. Mais ça n'est pas une raison pour lui donner une occasion de faire plus de bruit que les 5 000 supporters lensois.Lufthansa a réalise 18 000 vols fantômes en cette période de pandémie ; même problématique qu'au RC Lens, où c'est une mobylette alsacienne que l'on laisse tourner à vide. Un vrai désastre écologique.Quel dommage pour le Racing que son maître à jouer soit parti disputer la CAN avec la Côte d'Ivoire.Il a voulu liquider Rongier, comme s'il avait compris que c'était lui qui allait barrer la route à son pote Clauss sur la route du Mondial 2022. Un vrai frère.Dans un univers parallèle, Gaël Kakuta a cédé aux sirènes de l'OM en 2012 et c'est lui qui ouvre le score contre le Racing. Nous vivons dans le mauvais métavers.