Les notes de Lens-Lyon

La météo capricieuse n'a pas empêché Lyonnais et Lensois de se livrer une belle bataille. Seko Fofana, Castello Lukeba, Jonathan Clauss et Romain Faivre, entre autres, ont réussi à dompter les éléments et contribuer à un match animé.

Ils ont brillé

Ils ont déçu

40 minutes pour nous faire croire qu'il était perdu pour le football. Puis un appel et un but pour nous rappeler que le manque de confiance est le pire ennemi de l'attaquant.3 buts, 9 passes décisives pour Jonathan Clauss. 2 buts et 10 caviars pour Trent Alexander-Arnold. Le combat CR7-Messi version 2.0.Absolument partout sur le terrain. À même fait une main pour montrer qu'il aurait sa place dans les buts.Lui manque encore un but ou une passe décisive pour réussir ses débuts, mais on voit qu'il a de l'or dans les pieds. Un orfaivre.Tellement fort qu'il pourrait jouer danstant il a réussi à effacer la mémoire des Lyonnais. Parmi les supporters de l'OL, qui se rappelle de Jason Denayer ?N'a pas marqué, mais son duel avec Lukeba a presque fait passer la finale Nadal-Medvedev pour un banal un-contre-un.A voulu inventer un nouveau geste technique : saute-mouton sur Lopes + sauvetage sur sa ligne. Malheureusement pour lui, le Portugais n'est pas un bovidé docile.Complètement éteint par Castello Lukeba. En même temps, on se dit que ce ne sera pas le dernier qui subira les foudres du Lyonnais.Un temps anglais. Forcément, Tanguy se croit à Tottenham...