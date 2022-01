Les notes de Lens-Lille

La présence de seulement 5000 spectateurs au stade Bollaert n'a pas empêché d'assister à un superbe match où Lens a arraché sa qualification aux tirs au but (2-2, 4-3 tab). Un come-back signé du grand Seko Fofana, auteur d'un doublé et du tir au but de la victoire. Mais bonne nouvelle pour Lille : le duo Amadou Onana-Renato Sanches est prêt à rouler sur la Ligue 1 pour la deuxième partie de saison.

Ils ont charbonné

Ils ont perdu le nord