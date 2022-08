Les notes de la Supercoupe d'Europe remportée par le Real Madrid contre l'Eintracht Francfort

Avec le sérieux qui les caractérise, et en exceptant le fou furieux Militão et le feu follet Vinicius, les Madrilènes ont profité des erreurs de Kevin Trapp pour glaner sans trembler cette Supercoupe 2022.

Ils ont mis le feu à Helsinki

Ils commencent tranquillement leur saison

Ils sont venus mater les aurores…

Knauff dans une chaussette, Touré dans l'autre, et même pas de quoi l'alourdir. Remplacé par, c'est ballot.La menace de la fermeture de North Stream fait trembler tous les Allemands. Tous, sauf un : Sebastian Rode, qui a montré ce soir qu'il ne manquait certainement pas de gaz. Remplacé par, surtout pas ze-Got.L'homme à tout faire de la Maison Blanche, ses tacles de peintre en bâtiment laissent place sans transition à des ouvertures d'orfèvre. Et il aurait même pu toucher aux finitions, avec sa praline de maître pâtissier sur la barre.Il a mis son but, il a pris sa médaille, sa douche, et il est parti ratifier l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Une petite semaine de reprise.Et pourquoi lui n'aurait pas le droit de concourir à un sextuplé cette année avec le Real et avec les Bleus au Qatar, comme son collègue Karim ?Plutôt actif dans l'entrejeu, le Japonais a bafouillé dès que le ballon s'approchait de la cage de Courtois. Daichi Quémécois."Il n'est pas en état", "son corps va lui jouer des tours", autant de critiques que Toni Kroos fait voler en éclats dès qu'il foule une pelouse. La fin de la Kroossophobie, c'est pour quand ?