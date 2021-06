So Foot • 29/06/2021 à 00:11

Les notes de la Suisse face à la France

La Suisse, c'est Roger Federer, mais c'est aussi Haris Seferovi? et Mario Gavranovi?. L'équipe est toka i?, i?. L'équipe est surtout en quart de finale de l'Euro après s'être offert le scalp de la France, vice-championne d'Europe et championne du monde en titre.

Suisse

Vidéo

Un 10 qu'il partage avec la gymnaste américaine Katelyn Ohashi, grâce à un saut de cheval parfaitement exécuté pour stopper le tir au but de Kylian Mbappé. Une prouesse qui envoie laau prochain tour et qui fait donc de lui un héros national.Il a d'abord très bien administré en première période, en raccrochant comme il se doit aux nombreux appels dans son dos de Kylian Mbappé. Les cantons, c'est bien, mais s'unifier avec les copains pour prendre l'eau face à KB9, c'est mieux. Nico Helvétique.A fait venir, avec Granit Xhaka, un coiffeur en avion juste après le nul face au pays de Galles (1-1) pour sa peroxydation du cuir chevelu. Et c'est bien logique, tant ces coups de ciseaux sont parfois approximatifs.