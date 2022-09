Les notes de la Juventus à Paris

Longtemps apathique et ne pouvant plus suivre le rythme dès la 20e minute, la Juventus a réussi à convaincre les Parisiens de lever le pied pour finir tant bien que mal la rencontre. Allez, bisous mémé.

Juventus

Bien plus sympathique pour les commentateurs TV et les attaquants adverses que son numéro 1, Wojciech Szczęsny.(se), v., fam. : Adopter une attitude qui pousse une tierce personne à vouloir sanctionner votre gentillesse d'une louche ou d'un petit pont.Si le vin se bonifie avec le temps, le temps se vinifie avec Bonucci. Ça ne veut rien dire ? Le match de Leonardo non plus.Pas loin d'avoir un nom de Tortue Ninja. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un lien avec un artiste de la Renaissance italienne, tout ce que n'incarne pas le Brésilien.Remplacé parAlors qu'il aurait pu en profiter pour se montrer aux yeux de ses compatriotes et donner quelques sueurs à son ancien club, il n'a fait qu'un pli (sa frappe à la 59). Un pull pendant l'été 2022. Et même pas un qui gratte, en plus.L'Argentin a distribué de belles passes latérales, s'est… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com