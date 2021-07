Les notes de la France contre le Mexique aux Jeux olympiques

Face au Mexique, la barque bleue a coulé ce jeudi pour son entrée en lice aux Jeux olympiques de Tokyo. Au moins, André-Pierre Gignac, buteur sur penalty, et Florian Thauvin ne risquent pas de se brouiller avec leur pays d'accueil après un tel match.

France olympique

Une grosse suée sous le costume, une démarche étrange, des grands gestes pour communiquer, une bouille aussi sympathique qu'inquiétante et beaucoup de coups donnés par des ados habillés en vert : la vie de mascotte n'est toujours pas facile, même sans public.C'était censé rouler sur son côté, mais il s'est rapidement dégonflé. On avait pourtant dit que c'était fini, les jantes argentées.Le meilleur latéral des Bleus jouait dans l'axe. Mais impossible de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle.Ce pompier-pyromane a passé son temps à allumer des feux avec ses relances et à les éteindre avec des gros retours décisifs. Et tout ça avant que la flamme olympique ne soit encore arrivée à Tokyo.Avec son nom de banque-assurance, on comprend maintenant pourquoi, dans les pubs, les clients vous dans l'agence du trottoir d'en face. Et attention à ne pas se tromper de porte, parce que led'à côté est certainement pire encore.À moins que Dédé Gignac parle du 10 de der que Téji a claqué lors de la belote de la veille, on ne voit pas trop de quoi il parle.