Les notes de la France contre la Croatie

Les Bleus n'ont pas gagné en Croatie, mais Presnel Kimpembe a fait honneur à son brassard de capitaine pendant que Christopher Nkunku et Aurélien Tchouaméni gagnaient des points en vue du Mondial au Qatar. La soirée a revanche été plus difficile pour Benjamin Pavard et Wissam Ben Yedder, qui a sauvé son match compliqué en glissant une merveilleuse passe décisive à Adrien Rabiot.

Équipe de France

Des beaux arrêts, de la sérénité dans les airs et un quasi sans-faute pour la relève des Bleus. Oui, mais il n'a pas fait honneur à son statut de spécialiste des penaltys. Tant pis pour ceux qui espéraient le voir entrer en jeu pour la séance de tirs au but contre la Pologne en huitièmes de finale de Coupe du monde en décembre., martelait-il encore la semaine dernière. Personne ne pourra lui reprocher de joindre la parole aux actes.Il ne plaît pas à tout le monde, il est brouillon et un peu tendre pour servir lors des grands évènements, même s'il a cette capacité à rattraper des erreurs grossières après coup. Le crayon de papier HB avec la gomme au bout dans ta trousse en 5. Et si Ibrahima Konaté était le stylo plume tant attendu ?Il a fait régner l'ordre au milieu des damier : des interventions impeccables, les menottes passées aux poignets d'Ante Budimir et un petit coup de sang pour boucler sa soirée. Un capitaine de police (presque) exemplaire. Les bavures ? Aux autres.D'accord, quand il n'est pas là, il y a un peu plus de plaisir, mais sauf mauvaise surprise, il reste tout de même hyper fiable et on ne répétera jamais assez l'importance de sa présence. Un préservatif.