Les notes de la France contre la Bosnie-Herzégovine

Plutôt endormie offensivement et toute douce derrière, l'équipe de France a été sauvée par les arrêts d'Hugo Lloris en première période et le but d'un Antoine Griezmann bien motorisé en seconde mi-temps. Au milieu des petites déceptions, Adrien Rabiot s'est chargé de sortir une passe décisive importante. Un chocolat de Pâques avant l'heure, en somme.

Zéro but encaissé et deux arrêts primordiaux, pour celui qui a rejoint Thierry Henry à la deuxième place des joueurs les plus capés chez les Bleus avec 123 sélections. De beaux symboles chiffrés pour le gardien, normal que quelques-uns lui trouvent encore le charisme d'un prof de mathématiques.En chaussons dans son couloir, où le fauteuil à son nom ne devrait pas bouger d'ici l'Euro malgré quelques imprécisions techniques. Ni risque, ni folie. Benjamin Peinard.L'adversaire pensait que le défenseur du Real Madrid pouvait lui laisser de l'espace ou être en difficulté ? Ok. De là à empêcher un? La bonne Va(ra)ne.Selon signification-prenoms.com, Presnel renvoie à un individu "". Comme quoi, il n'y a pas que de l'escroquerie dans ce genre de sciences ésotériques. À confirmer par des expériences plus sérieuses, tout de même.Il le savait, il l'avait dit en conférence de presse : "" Mais la valeur sûre de la gauche française a imité Emmanuel Macron : elle n'a rien anticipé, avant de se réveiller juste à temps.Trop relaxé et peut-être trop confiant,