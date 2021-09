Les notes de la France contre l'Ukraine

Comme contre la Bosnie-Herzégovine, la France a été tenue en échec par l'Ukraine (1-1). Malgré la bromance naissante Pogba-Tchouaméni, et la fin du tunnel pour Martial qui a inscrit son deuxième but en 29 sélections, cinq ans après le premier.

Réussir le seul arrêt qu'il faut pour ensuite se faire fusiller en pleine lucarne : une soirée à la Steve Mandanda.Pendant que M6 diffusait un énième épisode de l'Ennui est sur le pré, Léo Dubois a fait une apparition sur France 5 dans le reportage surde l'Ukraine, qui passaient visiblement par son couloir droit à Kiev.Il a profité du désert à son poste pour taper l'incruste. Au fond, on savait qu'il reviendrait, sans rien attendre de lui pour autant. Mais le Arnaud Montebourg de Clairefontaine est passé tout près de faire sad'un coup de casque.Vivement sa reconversion dans le catch. Son trashtalking serait au moins capté par un micro cravate et ses tampons bidons compterait à la fin.Les policiers ne paieront plus leurs tickets de train en France. Et Lucas Digne non plus, lui qui a déjà composté le sien pour le Qatar en 2022. En tout cas, si les Bleus ne ratent pas leur correspondance à Lyon mardi prochain.La gueule du type qui vient s'installer durablement dans l'équipe, sans faire de bruit. Ca y est : Blaise Matuidi a enfin un héritier.. Remplacé par(82), dont on a rien vu.