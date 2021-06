Les notes de la finale de Top Chef (avec Adrien)

Voilà, c'est fini ! La saison 12 de Top Chef vient de s'achever, avec une finale très serrée. Pour l'occasion, on a mis les petits plats dans les grands, et on a convié à notre table la légende Adrien Cachot, finaliste l'an passé, pour nous apporter son expertise. Bon appétit !

Les finalistes

Les menus

Ça avait pourtant bien mal commencé, quand Sarah a confondu un frigo et congélo, histoire de saboter ses coquilles Saint-Jacques. Et puis elle s'est reprise très rapidement, s'est retenue de balancer les topinambours à travers la tronche de Baptiste et a réussi tous ses plats, à l'exception peut-être d'un plat principal un peu grossier. Perdre en alignant trois assiettes qui lui ressemblent et qui sont apparemment délicieuses, c'est un peu gagner. (Sauf que t'empoches pas 50 000 balles.)Elle a pris beaucoup de risques, notamment sur le dessert. C'est le tiki-taka de Guardiola : ça a marché jusqu'en finale, mais à la fin ça se fait toper par un Tuchel plus réaliste.C'est quoi, le plus grand exploit de Mohamed : d'avoir fermé la bouche de tous les racistes qui ont voulu l'éloigner des fourneaux, ou d'avoir réussi à rendre la cheffe Darroze assez touchante quand elle parle de lui ? Une victoire de seigneur, méritée, impériale, pour le candidat qui a le plus progressé au fil des semaines.Il a fait une finale ultra réaliste, à la Hansi Flick : droit au but, sans se prendre la tête. C'est un super cuisinier, il a largement mérité sa victoire.