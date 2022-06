Les notes de la finale de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Quelle drôle de finale ! Géraldine gagne les poteaux alors qu'elle n'a gagné aucune épreuve. Jean-Charles tient deux heures sur les poteaux mais ne va pas en finale. François tombe en premier mais gagne Koh-Lanta. Mais Bastien gagne aussi Koh-Lanta parce qu'il y avait trois finalistes au lieu de deux et que les deux ont obtenu le même nombre de votes. Bref, c'est n'importe quoi, et c'est ainsi que s'achève cette saison. Car à la fin, c'est bien connu, il n'en restera que deux !

Les vainqueurs

Les finalistes

Il nous a rejoué des scènes de Matrix sur son poteau maudit, et c'était clairement très impressionnant. Son seul défaut lors de cette édition aura été d'avouer qu'il aimait bien l'expression "". Mais l'essentiel est acquis pour Bastien : il a remporté les 50 000 euros qui lui permettront d'inviter son ex au resto et de l'emmener en vacances en tout bien tout honneur puisqu'elle est désormais sa meilleure amie.Dernier sur les poteaux, des discours peu émouvants... Le bal du pompier commençait très mal. Mais il a eu le flair de choisir l'adversaire contre lequel il avait pourtant le moins de chances de gagner en finale, contrairement à d'autres avant lui (Naoil, on t'oublie pas). Choix payant et fête de la musique finalement réussie pour le pomplard : 15 kilos en plus, une annonce de paternité devant la France entière et 50k dans la besace.". Voilà comment Gégé est entrée dans sa finale, et on a évidemment tous un peu ricané à ce moment-là. Eh bah putain elle avait raison Gégé. Malheureusement pour elle, au regard de l'issue de la soirée, ses enfants qu'elle voulait tant rendre fiers auraient sans doute préféré se mettre leur première cuite devant une mauvaise reprise deà la fête de la musique ce soir.Mettez-lui une claque, il tendra l'autre joue en souriant. Dites-lui que vous le détestez, il vous répondra que vous êtes une personne au grand coeur. Plantez-lui une flèche dans le dos, il vous dira qu'il adore regarder Robin des Bois avec son chien. Non, Jean-Charles n'a pas gagné Koh-Lanta, mais on s'en fout ! Il a gagné les coeurs par sa bienveillance, sa sincérité et sa tenue de charpentier. Des valeurs qui font du bien, par les temps qui courent. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com