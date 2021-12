Les notes de la finale de Koh-Lanta La Légende

Des poteaux pour la forme, puis de longues minutes à attendre des explications. Comme le vainqueur de cette édition censée être légendaire, on ne les a pas eues. Et à la fin, il n'en restera aucun.

Les finalistes

Le jury final

Toujours aussi clutch dans les moments importants. Le gars était tellement serein sur les poteaux, qu'il s'est permis de mimer un vieux en déambulateur pendant une heure. Mais bon, tout ça pour ça.De Raymond Poulidor à Jacques Anquetil, il n'y avait plus qu'un pas. Mais le Roi Claudius Ier de Koh Lanta a finalement eu les yeux plus gros que le ventre et a poussé jusqu'à Lance Armstrong. Tout ça pour un putain de steak frites et une boisson énergisante. Cela n'enlèvera pas les 22 couronnes, les 131 jours de règne, et les 80 chevaliers terrassés au combat. Source : OptaClaude lui-même.Point faible: trop fort. Il n'a peut-être pas gagné les poteaux, mais il a accompli un paquet d'exploits dans cette aventure: les six qualifications dans l'arène, les quatre immunités, la victoire à l'orientation. Mais il est surtout le seul homme sur cette Terre capable de résister à Denis Brogniart quand il essaie de vous soutirer des larmes à tout prix. Chapeau.Une dégaine de mec qui gère super bien le fer à souder et les circuits électroniques. Un prof de techno, ouais.Si vous ne savez pas quoi dire à propos de Jade à la machine à café, contentez-vous de lâcher un "" Au-delà de ce calembour, Jade reste surtout la co-gagnante de la scène la plus drôle de l'histoire de Koh Lanta : la course à l'aveugle avec Sam. "À deux…