Les notes de la finale de Koh Lanta

La victoire pour Wonder-woman et ses ongles de défenseur de district. Le seum de Hadja. Le patron Loïc. Et le sourire de Betrand-Kamal qui a plané toute la soirée sur cette finale, il faut bien le dire, aux poteaux décevants. Dernier bulletin de notes d'une saison qui a sacré une belle championne : Alexandra.

La grande gagnante

Les finalistes

Le jury final

Elle a planté manioc. Manioc a bien poussé. 100 000 balles récoltés pour la super-héroïne de l'Ain qui ne devrait plus avoir de problème dans sa plantation.Les poteaux en patron pour avoir l'honneur de savoir à quelle sauce il serait dévoré en finale. Et puisque nous sommes aussi là pour lancer des débats : Alexandra, c'est la sauce Brasil. Au-dessus du game.Il se ferait cambrioler, il trouverait le moyen de se pointer au commissariat avec le sourire et de dire "". Un coeur pur.On a tous été très émus quand on a pu retrouver notre coiffeur après un mois de confinement. Mais Angélique est allé jusqu'à pleurer quand elle a revu Lola au bout de trois jours. Un poil de sur-réaction.Comme quoi, on peut être un fanatique du Nord-Pas-de-Calais sans gêner tout le monde. Prends ça, Dany Boon. On attendait le retour de la chemise la plus soin de tout le PAF, et on a même eu le droit au petit veston à carreau par-dessus. Des étoiles dans le yeux.Vu sa réaction, elle n'a pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com