Les notes de la finale de Koh-Lanta

La finale de Koh-Lanta fut une finulle. Et à ce petit jeu, c'est Maxine qui s'est logiquement imposée au terme d'une saison un brin soporifique. Dernier bulletin de note avant le all-star. On a hâte.

Le grand gagnant

Les finalistes malheureux

Les membres du jury final

Vous êtes au courant que ce Koh-Lanta, c'est un peu ses Jeux olympiques ? Au-delà des 100 000 euros, la vraie victoire de Maxine, c'est qu'elle pourra faire la maline à la maison en rappelant chaque jour à son mec qu'elle a tenu plus longtemps sur les poteaux que lui à Roland-Garros.Elle a trouvé la force mentale pour transformer quatre bananes décevantes en deuxième place. On n'avait plus vu ça depuis Donkey Kong à Mario Kart. En plus, elle a trouvé, donc elle maîtrise les passages secrets.Ses petits pieds poilus de hobbit n'auront donc pas suffi. À deux doigts de dire à Denis de se la fermer pendant l'épreuve, il a fait Matuidi charo sur le poteau pendant deux heures. Sacré petit bonhomme.Le petit lissage brésilien qui va bien pour être soyeux en plateau. On a bien compris que tout le monde voulait que ce soit lui qui gagne cette année. Et même Denis n'a pas réussi à la cacher. Tout est Naud-Ar.À deux doigts de réclamer du ferme pour Maxine qui lui a. Mais vu que, on le pardonne.Attaquée sur tous les fronts par le serpent à deux têtes Frédervé, Laure n'en a rien à battre : bestah a soulevé la coupe. Pas à l'abri d'être la victime d'un crime passionnel commis par Lucie, attention.