Les notes de la Croatie face aux Bleus

Malgré une équipe de France largement remaniée par Deschamps, la Croatie n'a toujours pas vaincu le signe indien face à son meilleur ennemi. Mais la bande à Modrić a toutefois réussi à gratter un nul grâce à un penalty de Kramarić, et une belle brochette de jeunes entrés en jeu.

Croatie

Deux arrêts et un jeu au pied potable pour parler de bon match : il y a quand même pire dans la vie que de succéder à Subašić, non ?Collant, mais loin d'être sexy, car plein de trous et finalement peu efficace : Borna Bas résille.On comprend mieux pourquoi Ćaleta-Car se permet de se marier en plein rassemblement national quand on voit la concurrence à son poste.Le Simon Kjær croate a eu la présence d'esprit de disparaître après son tacle assassin sur Christopher Nkunku, qui aurait dû écourter sa présence sur la pelouse. Un fou.Non content d'avoir été pris de vitesse par Rabiot sur le but des Bleus, il a voulu en offrir un deuxième à Antoine Griezmann. Plus décisif pour les Bleus que Digne et Pavard réunis.Il a passé sa soirée à orienter à gauche (un peu), à droite (souvent), à faire le sale boulot dans l'ombre du chef : encore un candidat potentiel pour Matignon.Nadal a gagné un 14Roland-Garros sur un pied. Il y a fort à parier que dans la même situation, Mateo Kovačić serait toujours un formidable joueur de foot.