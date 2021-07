Les notes de la Belgique face à l'Italie

Malgré un Kevin De Bruyne inspiré, la Belgique s'est faite éliminer par l'Italie. La faute à une défense aux abois et un milieu de terrain surclassé. Le seum est de retour à la maison.

Belgique

Des plongeons pour éviter l'hydrocution sous une forte chaleur, cela peut être très dangereux. Surtout quand il n'y a pas de piscine.Il voulait une part du gâteau pour croquer Barella, il s'est pris une part du râteau du stratège italien. À une lettre près, c'était gagné. Seum.Son assureur va tirer la tronche au moment de constater les dégâts collatéraux sur sa vieille carrosserie. Thomas Vermalus.Dommage que le nom propre ne soit pas accepté au Scrabble, celui-là aurait fait pas mal de points. En revanche, il est possible d'obtenir "" en piochant cinq lettres dans le nom et le prénom. Et il en faudra plus d'une pour oublier le match de ce soir.Si le hasard fait bien les choses, ce soir, il portait une casquette et était dans les tribunes.Axel à fond < Axelle LaffontMoins inspiré Lire la suite de l'article sur SoFoot.com