Les notes de la 9e étape du Tour de France

Il aura fallu attendre la neuvième étape pour enfin assister au premier grand numéro de ce Tour de France. Cette fois, il est luxembourgeois et signé Bob Jungels, parti à plus de 60 kilomètres de l'arrivée, et qui a résisté au retour de Thibaut Pinot. Côté favoris, Tadej Pogačar est resté au chaud toute la journée avant de régler le sprint et gratter quelques secondes.

Un coureur luxembourgeois qui part dans l'avant-dernier col et claque un sacré numéro dans les Alpes... Ça nous rappelle quelqu'un, tiens.C'était magnifique, mais ça passe juste à côté. L'histoire de sa carrière.De toute façon, le Breton n'a pas le droit de gagner une étape avant le 14 juillet inclus. Rendez-vous jeudi en haut de l'Alpe d'Huez.Dans le bon coup comme vendredi à la Super Planche des Belles Filles, mais il a calé là où c'était le plus dur. Définitivement un coureur de la Cofidis. Au moins il se console avec le maillot à pois.Rien de mal à se descendre une canette bien fraîche de Coca en plein après-midi de juillet. Par contre prendre Christian Prudhomme pour un simple serveur...Sa mauvaise forme est un véritable coup dur pour Ineos, à qui il ne reste plus que sept coureurs qui peuvent jouer le podium.Beaucoup de promesses pour pas grand-chose. Comme la sélection belge au foot.Au chaud toute la journée, puis un sprint pour rappeler à tout le monde que personne ne pouvait aller le chercher.On ne sait pas ce que Tourminator lui a fait, mais Sarah O'Connor est en galère cette année.Point négatif : nous prive de Guillaume Martin et sans doute d'autres coureurs dans quelques jours.Point positif : le seul qui peut contester l'hégémonie de Tadej Pogačar Lire la suite de l'article sur SoFoot.com