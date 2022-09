Les notes de la 7e journée de Ligue 1

Des premières, des statistiques de fer et des prestations lunaires : il s'est passé bien des choses ce week-end, lors de la septième journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.

Si l'Angleterre a un nouveau roi, Nice a décidé de conserver le sien. Et ce dernier n'a pas besoin d'être un "fils de" pour régner, que ce soit dans les airs ou sur terre.

pic.twitter.com/LvSjOxx4RA

— 0 (@Vince_Toussaint) September 11, 2022Si jamais le Paris Saint-Germain se retrouve aux tirs au but en quarts de finale de Ligue des champions, il faudra songer à remplacer le gardien italien avant la fin de la prolongation. Sinon, le club de la capitale pourrait bien se qualifier.

4 - Paris s'est imposé par un but d'écart lors d'un match de Ligue 1 en voyant son adversaire manquer un penalty pour la 4e fois sous l'ère QSI (depuis 2011/12) et pour la 1re fois depuis mai 2019, sur la pelouse d'Angers (2-1). Gigio. #PSGSB29 pic.twitter.com/0DD95pm9wb

— OptaJean (@OptaJean) September 10, 2022Comme la position des Merlus en Ligue 1. La saison de la pêche est pourtant ouverte jusqu'au 18 septembre 2022, non ?Dimitri Payet remplaçant ? Marseille premier ex æquo au classement. Leonardo Balerdi remplacé à la demi-heure de jeu juste après l'égalisation ? Six victoires et un nul en championnat cette saison. Igor Tudor ? Cherche pas, t'as tort.