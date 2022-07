Les notes de la 7e étape du Tour de France 2022

Vainqueur au sommet de la Super Planche des Belles Filles, comme la veille à Longwy, Tadej Pogačar a réaffirmé sa supériorité et conforté son avance en tête du général. Mais Jonas Vingegaard a passé une tête par la fenêtre, laissant perdurer l'espoir que le Tour de France n'est pas encore joué. Derrière, David Gaudu et Romain Bardet restent en embuscade...

Mis sur orbite par Maximilian Schachmann, mais cueilli à 100 mètres de la ligne. Malgré tout, le Super Beau Gosse de la Super Planche des Belles Filles.Comme un ouragan qui est passé sur moi, Tadej a tout emporté. Dévasté nos vies, des jambes en furie qu'on ne peut plus arrêter.

That final was What a show from the favourites on La Super Planche des Belles Filles. Watch the final KM now Un final à suspense qui voit @TamauPogi renverser Jonas Vingegaard dans les derniers mètres ! Revivez le dernier KM ! #TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/Od1gN2tI0C

— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022Le seul à pouvoir regarder Pogačar dans les yeux, mais on sait qu'il finira deuxième. L'Union Saint-Gilloise.La dernière fois qu'il avait monté la Planche, il avait pris le bouillon avec son casque de traviole. Cette fois, il avait de l'allure, et son casque aussi.Le Franc-Comtoiset même s'il a été lâché à 4 kilomètres du sommet, il est indéniablement plus GOAT que biquette.Sixième de l'étape et désormais cinquième du général. T'ES GRAND ! T'ES TRÈS GRANNNDDDDD !!!Toujours dans le coup.