Les notes de la 6e journée de Ligue 1

Ouvert il y a un mois tout pile, le feuilleton de la Ligue 1 bat son plein : 24 buts, encore une flopée de cartons rouges, l'OM et le PSG sur leur lancée, le SCO touché-coulé... C'était épicé, c'était la sixième journée !

Non seulement le Chancelier excelle, mais en plus il transforme Balerdi et Kolašinac en Puyol et Nesta. Numéro 99, mais patron à 100%.Mais t'es pas là, mais t'es où ? Pas là .Un marabout ? Quel marabout ?

L'autre image de la soirée, c'est cette pancarte à Nantes pour Mbappé : "Kylian, un maillot ou un sort #Marabout " pic.twitter.com/hSJ2HyrcaM

— RMC Sport (@RMCsport) September 3, 2022Aux dernières nouvelles, le SCO est un club de foot. Mais à force d'enchaîner les journées portes ouvertes, il pourrait faire fureur dans la concession automobile.La vraie star à l'Abbé-Deschamps samedi, c'était lui. Il a serré des pinces et pris des photos à tout va. Dans la tribune, même les gamins hurlaientpour avoir droit à un coucou. Family Guy.Week-end de grande braderie à Lille. Y avait peut-être moyen de trouver un autre gardien.

La sortie de Leo Jardim : pic.twitter.com/DPK9M7vVWa

