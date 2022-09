Les notes de la 5e journée de Ligue 1

Une nouvelle tentative d'assassinat sur Mamadou Sakho, le retour de Nicolas Pépé et Lens qui déroule encore : il s'en est passé des choses dans notre chère Ligue 1 lors de cette journée en pleine semaine.

Apparemment, sa tête est mise à prix. Ça fait deux fois en dix jours qu'on essaie de lui casser le crâne.En cinq journées, il compte deux fois plus de cartons rouges que l'ACA n'a de points. À l'heure des débats sur la consommation de viande dans notre société, être un boucher n'est pas forcément très bien vu.Fair-play envers le promu, Montpellier avait visiblement décidé d'importer l'horrible pelouse corse à la Mosson. Bon, ça n'a pas permis aux Ajacciens de glaner leur premier succès.On espère pour eux que c'est Paul Pogba qui les a maraboutés parce que sinon c'est très inquiétant.En claquant une Madjer, il a rendu un bel hommage à son idole de toujours : Valère Germain.Toute sa carrière, il nous a fait croire qu'il était un bon gardien sans plus pour finalement montrer son vrai visage contre Paris et ses stars. Dupés.Tenir tête à un PSG déchaîné puis perdre les pédales contre l'ESTAC trois jours plus tard... Un coup rouge, un coup blanc : le courant monégasque.Après Christophe Galtier, maintenant c'est Nicolas Pépé qui vient se venger. Décidément, le LOSC a dû mal avec ses ex. Et si c'était lui le problème ?Cinquième journée et fin de saison pour lui. Enfin, seulement si Lopes a abandonné sa carrière de catcheur.