Les notes de la 5e étape du Tour de France 2022

La cinquième étape du Tour de France, remportée par Simon Clarke, a répondu à toutes les attentes. La grande attraction : ses 19,4 kilomètres de pavés. Autant à galérer pour les Jumbo-Visma et autant à se balader pour Tadej Pogačar. Distribution des bons et des mauvais points.

Tellement bon qu'il en est agaçant. Le Kylian Mbappé du peloton.Tombé à cause d'un ballot de paille, le Slovène a perdu gros. Du temps, évidemment, mais peut-être surtout son statut de leader chez Jumbo-Visma. Cédric Carrasso en 2007.Il est tombé, a failli se manger une bagnole et a abordé les secteurs pavés comme un débutant, alors qu'on l'attendait en patron. Sacrée blague belge.

Another scare for @WoutvanAert as he almost crashes into a car while chasing back. Nouvelle frayeur pour Wout van Aert qui manque de percuter une voiture en chassant pour réintégrer le peloton. #TDF2022 pic.twitter.com/sQ34GSTHEk

— Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022La dernière fois qu'il avait levé les bras, c'était en mars 2020. Un confinement en juillet-août, ça vous dit ?Il court pour une équipe sponsorisée par une marque de shampooing, et il est passé à l'essoreuse sur les pavés. Monsieur Propre.Après trois jours sans dormir ni manger, sa mère crevait la dalle. Malheureusement, le champion de France a crevé dans le neuvième secteur pavé. Crève-cœur.Encore et toujours devant, même s'il n'y avait pas de point pour conforter son maillot à pois. Un passe-partout infatigable. N'Golo Kanté, avec une moustache.