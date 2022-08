Les notes de la 4e journée de Ligue 1

Montpellier qui colle un 7-0, Neymar et Mbappé qui ne se chamaillent pas pour un penalty, et Alexis Sánchez qui s'est déjà mis Marseille dans la poche : il s'en est passé des choses dans notre chère Ligue des talents ce week-end.

Aller à Moscou en 2022, ça vous change en homme. Parfois dans le bon sens.Le chablis lui réussit visiblement mieux que le médoc, puisqu'il a enfin réalisé un, 29 matchs plus tard. Ce qui ne représente pas grand-chose sur les 570 matchs du portier bourguignon, qui a de la bouteille.Mine de rien (vous l'avez ?), cet homme est en train de faire de Lens l'un des endroits les plus cools de France. Balhaise.Si Ludovic Blas ne tient pas sa parole de rester à Nantes, il lui. Flippant, mais efficace. On comprend mieux comment le Kanak fait pour dompter Kita.Dresseur d'Aiglons en devenir, bientôt au Puy du Fou.Existe-t-il une meilleure façon de mettre fin à 8 mois de disette que par une Madjer tout en toucher ?Le Liverpool de Klopp en a collé 9. Le MHSC de Dall'Oglio en a planté 7. Vrais reconnaissent vrais.Quand on voit la facilité et la rapidité avec laquelle Brest s'est fait torpiller... Il faudrait peut-être déménager l'arsenal nucléaire, non ?Eh non Tripadvisor , le Shin'zen n'est plus le japonais le plus délicieux de Reims.Mais comment est-il… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com