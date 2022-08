Les notes de la 3e journée de Ligue 1

Des gardiens schizophrènes, des bouchers à la benne et des expulsions qui font de la peine : il s'est passé bien des choses ce week-end, lors de la troisième journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.

Deux passes décisives, qui permettent au Stade brestois d'intégrer la première partie de tableau. Et contrairement à d'autres, lui n'est qu'au début de sa deuxième saison française. Une jolie série en perspective. Plus Belaïli .Il a vu son copain le Gigot se faire expulser vers le four des vestiaires, alors il s'est vengé. Pas en découpant un adversaire, mais en envoyant un coup de tête dans ses filets. On est solidaire, entre bouchers.

? MARSEILLE REPASSE DEVANT. Réduits à 10, les Marseillais reprennent très vite l'avantage sur un CSC de Pallois. https://t.co/oTGJR3u2k1 pic.twitter.com/mMRXl2k1HY

<div class="video…</div>

— RMC Sport (@RMCsport) August 20, 2022Troisième but en trois journées, pour la toute nouvelle recrue rémoise venant de Londres : même l'arsenal de 80 policiers envoyés à Perpignan par Gérald Darmanin ne suffirait pas à la stopper.Il a beau avoir prolongé sa série de loser en encaissant un nouveau but, le gardien en a surtout évité beaucoup en dégainant six arrêts. Benoît Costaud.Attention, spoiler : le portier a sorti une prestation de prestige. Mais comment a-t-il pu réussir son match en prenant deux pions ? Vous n'avez pas vraiment envie de savoir, vous avez envie d'être... Dupé.