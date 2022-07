Les notes de la 20e étape du Tour de France

Sevrés de contre-la-montre - hormis le petit tracé au départ de Copenhague - depuis le début de ce Tour de France, les grosses cuisses du peloton ont pu s'adonner à leur exercice préféré sur les 40 bornes reliant Lacapelle-Marival à la magnifique cité médiévale de Rocamadour. Mais pas aussi magnifique que le grand Wout van Aert, intouchable.

On est à court de superlatifs pour le Belge, qui gagne peu importe le profil de l'étape, et pourtant, il reste encore une arrivée sur les Champs-Élysées. Et qui l'avait emporté dans la capitale française l'an dernier ? Wout "Géant Vert" van Aert, encore et toujours.Tellement de panache pour tenter de gagner ce contre-la-montre qu'il est passé à quelques centimètres de tout perdre contre une falaise. Prochain objectif : calculer le ratio risques/pertes.Meilleur que les autres, mais moins fort que la Jumbo-Visma. Soit le même refrain depuis deux semaines.Encore discret sur ce contre-la-montre, mais encore efficace. Suffisant pour valider sa place sur le podium final, mais insuffisant pour rivaliser avec les ogres de devant.Il se disait épuisé avant d'entamer son contre-la-montre, mais tel un Avenger, une fois enfilée la tunique de champion du monde de l'exercice, ses super-pouvoirs sont revenus et seuls des monstres ont réussi à surpasser l'Italien. Autant dire qu'en pleine forme, il aurait écrasé la concurrence.Celui qu'on attend jamais, qu'on ne remarque pas et qui, Mollemant mais sûrement, rend toujours une copie très propre.À l'exception de son leader David Gaudu, il a fait une étape à l'image de son équipe Groupama-FDJ sur ce Tour : volontaire mais trop court et un sacré Küng sur la tête en voyant les écarts à l'arrivée.La meilleure chance française du jour sur le papier, mais contrairement à l'arrivée à Carcassonne,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com