Les notes de la 1e journée de Ligue 1

Fini les matchs amicaux sans intérêts et les enseignements aléatoires qui en découlent, le meilleur championnat du monde est de retour. Avec un week-end haut en couleurs, un seul 0-0 et des cadors qui ont tous (ou presque) démarré pied au plancher. Et si le championnat du siècle était pour cette année, finalement ?

Alassana Ouattara a gracié Laurent Gbagbo, Florian Sotoca a lui choisi de condamner tous les Brestois. Et lui n'a pas mis dix ans, mais une heure à peine.Il est affûté, il défend, il ne râle plus et il régale. Le Neymar 3.0 a compris que ça ne lui servait à rien de viser le printemps. Il est donc revenu affûté comme jamais pour tout donner jusque Noël, soulever le Mondial, avant d'aller pépère au carnaval.Une passe décisive, un brassard, un but sur penalty dans le formidable outil : tout est pareil qu'il y a cinq ans. Sauf sa voix.Un tifo avec un mot qu'on ne voit pas assez dans les stades, mais qui résume pourtant tout. Même si la VAR est venu briser ce romantisme.

Strasbourg - Monaco Ultra Boys 1990 : "Un seul amour, Racing Club de Strasbourg !" 6 août 2022 ..... #ultrasmadeinfrance #ultraboys1990 #ub90 #rcs1906 #rcs #strasbourg pic.twitter.com/uroV8faEVv

— Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) August 6, 2022