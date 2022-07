information fournie par So Foot • 21/07/2022 à 18:00

Les notes de la 18e étape du Tour de France 2022

C'est ce qu'on appelle un coup de massue. Déjà propriétaire avant cette étape d'un matelas assez confortable sur Tadej Pogačar en vue du contre-la-montre de samedi, Jonas Vingegaard a définitivement assommé le Slovène en triomphant sur les hauteurs de Hautacam, avec une minute d'avance sur son dauphin. Bjarne Riis devrait donc avoir un successeur alors que, côté français, David Gaudu a sans doute sécurisé la quatrième place.

Qu'il savoure bien son succès, parce que les prochaines éditions du Tour de France seront remportées par le maillot vert de cette année.Les taureaux sont excités par le rouge, lui, par les pancartes " 500 mètres ". Que ce soit une arrivée massive, un sprint intermédiaire ou un col hors-catégorie, il sprinte dès qu'il aperçoit une ligne blanche.Depuis le début du Tour, dès qu'il se retourne : Vingegaard. Où qu'il aille : Vingegaard. Ça ressemble à un cauchemar pour le Slovène. Être largué dans l'ascension finale lui aura au moins permis de se sentir moins suivi.Un roi du lissage d'effort. Donnez lui la Sky 2016 et il succède à Bernard Hinault.La dernière fois qu'il avait attaqué dans une montée, Vingegaard vendait encore du poisson.Logique que le Franc-comtois soit battu par Wout van Aert sur un terrain favorable au Belge.Le Sud-africain a pris un tel courant d'air par le duo Pogačar-Vingegaard dans le col de Spandelles, qu'il est désormais enrhumé. Ou comment donner corps à l'expression : "jouer le Meintjes".Bien vu de perdre du temps afin de se donner une marge de manoeuvre pour pouvoir attaquer dans les prochaines étapes de montagne...En même temps, c'est compliqué de rapporter le maillot à pois à Paris quand on n'a franchi que deux cols de 1catégorie en tête, et aucun classé hors-catégorie.