Les notes de la 17e étape du Tour de France

Roue dans roue jusque la ligne d'arrivée, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se sont expliqués au sprint sur l'Altiport de Peyragudes. Plus malin, le Slovène a coiffé le Danois sur le poteau, de quoi lui reprendre quatre petites secondes grâce aux bonifications. Vivement demain.

À l'attaque sur tous les terrains, même en infériorité numérique. De quoi s'offrir une nouvelle victoire éclatante même si le titre suprême devrait lui échapper. Le Pep Guardiola du peloton.Aussi difficile à dompter qu'un incendie en Gironde. Mais si ça peut donner espoir aux pompiers, il a fini par craquer après le gros travail du sapeur McNulty, venu mettre Tadej Pogacar en haut de la grande échelle de Peyragudes.Alors que Jonas Vingegaard ne pouvait plus compter sur Sepp Kuss, il a lui tenu le coup pour assurer le tempo et mettre Tadej Pogacar sur les rails. Un améritrain peut en cacher un autre.Elon Musk a dit adieu à ses espoirs de racheter Twitter, Boris Johnson à Downing Street et Romain Bardet à ses rêves de podium. Et ce à l'endroit exact où il avait arraché sa 3place de 2017.Sans lui, David Gaudu n'aurait plus d'ambition de top 5. Donnez-lui les clés du Haillan, il vous ramènera les Girondins en Ligue des champions en trois ans.Fidèle à lui même, le Breton a lâché dès les premières difficultés, avant de revenir au forceps pendant que les cadors se disputaient la gagne dans le finish. Encore une journéeStade rennais.À chaque fois on le croit fini, à chaque fois il revient au petit trot pour conserver sa troisième place. L'AS Monaco.Les années passent, et chaque été, il est là. Même si plus personne ne fait attention à lui. Fort Boyard.