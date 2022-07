Les notes de la 16e étape du Tour de France 2022

Petit moment d'histoire ce mardi à Foix puisque pour la première fois, un Québécois a remporté une étape du Tour de France. La province canadienne doit cet exploit au numéro de Hugo Houle qui a parfaitement négocié le terrible Mur de Péguère, pour finalement s'imposer en solitaire. Derrière, les favoris ont pu s'expliquer, mais pas trop. Le grand perdant du jour est sûrement Romain Bardet.

Quand la Houle emporte tout, on ne peut rien faire.Il avait déjà assez d'avance pour remporter le maillot vert sur les trois prochains Tour de France, mais il fallait encore qu'il aille grappiller des points en se glissant dans l'échappée. Un goinfre.Il ne sait pas ce qui a le plus collé à sa roue aujourd'hui : le goudron ou Vingegaard ?Le Russe confirme enfin les espoirs placés en lui ! Suffisait de lui laisser huit minutes d'avance.Pas étonnant que quelqu'un qui a travaillé dans le poisson dans sa jeunesse imite aussi bien la sangsue.Quoi de plus normal qu'un Allemand rouge et blanc en plein mois de juillet sous le cagnard du Sud de la France.Au bout du bout comme dans la Planche des Belles Filles en 2019, mais en pire, Romain.Dérailler dans un mur à 13%, c'est sûr qu'il a dû avoir besoin d'un moteur de Rafał pour repartir.Ils ne sont plus que trois, mais le nom du sponsor est bien AG2R et non pas AG3R. Allez encore un effort.Dure journée pour le sosie officiel de Geraint Thomas, qui ressemblait plutôt au Gallois en fin de soirée après son sacre en 2018, que lors de sa victoire à l'Alpe d'Huez cette année-là.Faire le sprint intermédiaire juste pour faire chier Wout Van Aert : cet… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com