Les notes de la 15e journée de Ligue 1

Des buts en pagaille, un feu d'artifice en clôture et même un penalty contre Lyon : la 15e journée de Ligue 1 nous en a mis plein les mirettes. Bonne chance à la Coupe du monde pour en faire autant.

La plus belle chute volontaire depuis Felix Baumgartner. Et sans les ailes de Red Bull.C'est ce qu'on appelle un anniversaire réussi. Comme quoi, il peut en fait y avoir du spectacle à Lyon... en tribune.

Voilà ce que nous, ont offert les badgones pour leurs 35 ans ce soir, un spectacle magnifique unique au monde, allez l'OL @OL @JM_Aulas pic.twitter.com/3SdHS7Vo8S

— Alexandre Potet (@PotetAlexandre) November 11, 2022Enfin buteur, le palindrome s'est remis la tête à l'endroit. Tant mieux pour le PSG, dont la MNM sera forcément touchée par le Mondial.Comme Eminem à Détroit, comme Mister V à Grenoble : il met la lumière sur sa ville dont plus personne ne se moque. Qu'il va être long, ce mois sans Genesioball.Taper Lyon et Monaco après un mois sans victoire et une élimination cruelle en C1 : la plus belle résurrection depuis environ 2000 ans.Six victoires en 37 matchs en 2022 : ce n'est pas un hasard que cette équipe de touristes brille en pétanque.Le roux venu de Belgique le plus séduisant depuis Kevin De Bruyne.