Les notes de la 13e journée de Ligue 1

Le mois d'octobre se termine avec quelques sueurs froides pour le PSG, et par un feu d'artifices pour Lens. Un week-end d'épouvante pour l'OM et Angers, qui attendent cachés sous la couette que l'on rallume la lumière, et sous le signe de la farce pour Lens et Rennes, plutôt en mode Scary Movie.

Sept matchs à la maison cette saison, sept victoires. Bollaert de la guerre.D'après Los Lobos,. Et Dieng n'en manque pas .La Team Roquette, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre.Le panda géant est une espèce menacée. L'Openda géant est une espèce menaçante.

3 - Joueurs ayant inscrit un triplé en tant que remplaçant en Ligue 1 au 21e siècle :Loïs Openda v Toulouse (2022)Casimir Ninga v Saint-Étienne (2019)Ireneusz Jeleń v Lorient (2007)Túlio de Melo v Sochaux (2007)TroisFois. #RCLTFC pic.twitter.com/P0SEUvM1rg

— OptaJean (@OptaJean) October 28, 2022Quatrième but de la saison, et le même constat : quand Kevin marque, le Racing ne perd jamais . Gam'héros.Délicieuse passe décisive, but plein de sang-froid, slalom à la Marcel Hirscher et passe en roulette . Patrick Sébastien lui aurait déroulé le tapis rouge pour qu'il fasse son numéro au plus grand cabaret du monde.