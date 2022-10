Les notes de la 11e journée de Ligue 1

Des retours perdants, des gestes de géants et des erreurs d'enfants : il s'est passé bien des choses ce week-end, lors de la onzième journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.

Deux nouveaux smashs, neuf coups gagnants en tout dans la compétition et une victoire pleine d'autorité en deux manches. Un week-end classique, dans la vie de Jonathan Davidovich.

More Ligue 1 goals than Lionel Messi, Kylian Mbappe and Neymar this season.Don't sleep on Jonathan David ?? pic.twitter.com/p06WY37srf

— ESPN FC (@ESPNFC) October 15, 2022L'été a beau être terminé, elle pousse très vite alors qu'elle n'était encore jamais apparue dans les jardin français. La fleur de Lis.Comme les deux grosses blagues que sont ces deux pertes de balle amenant deux buts, et qui n'ont fait rire personne (sauf les Nantais). Dari Boon.A ramené le spectacle à Lyon, mais pas les résultats. A aussi titularisé Jérôme Boateng pour asseoir son autorité d'entrée, mais pas pour stabiliser sa défense. Surtout face à un Stade rennais déchaîné et un Martin Terrier en feu, mais prenables. Un come-back mitigé, donc. Rien n'est jamais tout noir ou tout Blanc.Il paraît qu'il a joué blessé, et qu'il ne s'était pas entraîné de la semaine. Il a tout fait pour que ça ne se voit pas en réalisant sa traditionnelle passe décisive, quitte à ce qu'elle soit destinée à l'adversaire.

Téji Savanier a joué blessé lors de #RCLMHSC et aurait pu sortir à tout moment selon @OLIVETALLARON :"Il ne s'était entraîné deux fois cette semaine. Il a une entaille sur le dessus du pied, une blessure…