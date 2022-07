Les notes de la 11e étape du Tour de France

Les lacets de Montvernier, le Télégraphe, le Galibier et le Granon, tout ça en à peine 100 kilomètres : il fallait avoir du jus pour espérer être à la fête lors de la 11e étape du Tour. C'était le cas des Jumbo-Visma. Beaucoup moins de Tadej Pogačar, qui a explosé en cours de route.

La prime du souvenir Henri Desgrange, mais ni l'étape ni le maillot à pois. Antoine Griezmann et son titre de meilleur joueur de l'Euro 2016.36 ans après Eduardo Chozas, c'était à lui de faire du Granon sa chose. Un Vingeking.Il a répondu à tout, avant de faire Pogboom dans le Granon. Ça, ça mérite unDu grand A(e)rt. Au four et au moulin, le Belge a attaqué et remporté le sprint intermédiaire, puis a ramené Primož Roglič à l'avant et mis les gaz pour mettre Vingegaard en orbite dans le Granon. 70% de la surface de la terre est couverte par l'eau... Le reste par N'Golo Kanté Wout van Aert.Le volcan d'Auvergne est entré en éruption, et ça le propulse sur le podium. Big Rom.Il a presque réussi à faire oublier Thibaut Pinot, et ça, c'est sacrément costaud.L'un des rares à avoir pu monter dans le train de la Jumbo-Visma quand il s'est mis en marche., et beaucoup plus aérien que Gareth Bale.Il s'est bien battu, mais n'a pas tenu. Un comble quand on court pour TotalEnergies.Il s'est porté à l'avant, a pris du vent et a fini dans le van. Abandonner à la veille du virage des Hollandais, c'est moche.Tout le monde s'écharpe pour gratter son maillot, mais personne n'y arrive. Encore plus dur à obtenir que le maillot deux étoiles des Bleus en 2018.