Les notes de la 10e journée de L1

Des cadors à la peine, en dehors du FC Lorient, des Azuréens en pleine bourre et des Alsaciens enfin gagnants : la dixième journée de Ligue 1 a redistribué les cartes. Et l'OL a fait tapis.

Même s'il a fait une passe décisive, c'est bien son coup de gueule d'après match qui a été le plus décisif pour l'OL. Comme quoi, il a eu raison de se faire opérer des cordes vocales.Verstappen est de nouveau champion du monde parce que Ferrari n'a pas misé sur le bon Monégasque.Même avec vingt-deux youtubeurs et streamers au volant de F4 sur la piste du Mans, c'est bien l'OM qui a signé la plus grosse sortie de piste du week-end. Comme quoi.Venu à Reims pour se prendre un petit rouge, plutôt qu'un champagne. On comprend que l'arbitre se soit senti insulté.Le Racing a attendu dix matchs pour gagner. Comme quoi, on peut avoir une maire écolo, être la ville la plus cycliste de France, mais rester le plus gros diesel de Ligue 1.Deux masterclass en un week-end : une ici , et une à Brest.Dans sa volonté de tout faire mieux que les voisins, Rennes a trouvé le moyen de sortir une pépite mieux nommée qu'Armand Laurienté.Avec des grand-pères à ce niveau, pas étonnant qu'Edouard Philippe veuille une retraite à 67 ans. Le pépé le plus en vue de Nice. Et Dieu sait que la concurrence est rude.Pas besoin d'être sur le terrain pour signer l'action auxerroise de l'année.