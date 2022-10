Les notes de l'OM face au PSG

Solide et entreprenant durant une demi-heure face au PSG, l'OM a fini par craquer sur de nouveaux errements individuels. À l'image d'Alexis Sánchez ou Amine Harit. Des ratés rattrapés par le sérieux de Pau López, Chancel Mbemba et Matteo Guendouzi. Quelques regrets à avoir.

Le portier s'est élargi pour prendre autant de place que possible et retarder l'échéance : Pau l'obèse.Grâce à Mbemba, le danger est venu de l'arrière pour l'OM. Et à ce niveau de régularité, ce n'est plus de la Chancel.La légende dit que l'Ivoirien est surnommé "trou de la sécu". Enième blessure, remplacé parqui a voulu prendre sa douche avant les autres.Balerdi a fait taire Neymar et Mbappé à mesure que s'est dessinée son association avec Mbemba. Et pourtant, on partait de loin..."Djoninho" peut toujours prétendre à la liste de Tite, si les portes des Bleus se ferment dans un moisNeutre, discret et souvent en retrait. Rongier c'est la Suisse.Cf. Valentin Rongier. Remplacé parTu cours, tu frappes et tu pousses : Tavares n'aura même pas réussi à respecter les rudiments du football amateur. Remplacé par, qui aurait pu (dû) entrer avant.Quand il passe 90 minutes sans réclamer, ni discuter, Matteo Guendouzi devient encore plus fort. Malheureusement, il était bien seul.À Tocopilla, sa ville de naissance, Alexis habitait près d'une décharge industrielle. Il s'est donc rappelé à ses… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com