information fournie par So Foot • 01/05/2022 à 23:00

Les notes de l'OM face à Lyon

C'était une belle soirée de fête en tribunes au Vélodrome, qui n'aura pas survécu à la bien triste performance des Marseillais sur la pelouse. Défaits 3-0 par des Lyonnais même pas brillants, les Olympiens ont, comme contre Feyenoord, donné un peu trop d'espaces à leurs adversaires derrière. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas été compensés devant.

Olympique de Marseille

Pas du genre à se laisser marcher dessus. Mais sait faire des exceptions.S'il a du mal comme ça contre un Dembélé très moyen, il a beaucoup de souci à se faire pour sa rencontre avec Cristiano Ronaldo la saison prochaine.Après une nuit très généreuse jeudi , il a au moins arrêté de distribuer des cadeaux. Le père Noël le 25 décembre.A beaucoup mieux joué quand il s'est soudainement laissé pousser les cheveux, vers la 60minute. Remplacé par, du coup.Valentin Rongier arrière droit, ce n'est pas si terrible que ça finalement.Quel est le point commun entre Boulogne-Billancourt et le Vélodrome ? Ils ont tous les deux un Duc qui s'appelle Bouba. Malheureusement, trop seul au sommet.Il devient de plus en plus clair au fil de la saison qu'il est un très bon joueur de football, mais pas encore un magicien. Remplacé par