information fournie par So Foot • 02/02/2022 à 00:09

Les notes de l'OM face à l'OL

Convaincants en première période, fantomatiques en seconde, les joueurs de l'OM ont eu le mérite de synchroniser leurs efforts. Bravo.

Olympique de Marseille

Quand il est en-dehors de sa surface, on a envie de le comparer à Manuel Neuer. Quand il est à l'intérieur, on a envie de le comparer à Ronan Le Crom.Rapide. Espagnol. 24 ans. Qu'attend le Barça pour se positionner ? Qu'il prenne un abonnement à Neoness, peut-être.Il faisait 4 degrés ce mardi soir à Lyon. Un peu frisquet pour Saliba, qui, généreux, a décidé d'offrir une couverture à Moussa Dembélé.Pas vu pas pris. Comme au mercato.Le saviez-vous : à une lettre près, "Luan" est l'anagramme de "nul".Il n'a pas encore prolongé, ça rend fou les supporters de l'OM, alors une question s'impose : Marseille mérite-t-elleSon sens du sacrifice mérite d'être salué : quand ses copains sont partis pleurnicher dans le vestiaire à l'issue du match, il a eu le cran d'affronter le micro d'Amazon Prime.Il a fait la pluie et le beau temps en première mi-temps avant de s'éclipser totalement en deuxième.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com