Les notes de l'OM contre Tottenham

Bien dans leur match, les Olympiens ont tenu tête aux Spurs, avant d'être obligé de reculer et de s'incliner, après le sacrifice de Chancel Mbemba.

Olympique de Marseille

Se prendre une mandale de Kane en première, se faire abandonner par sa défense en deuxième. C'est Pau juste...Comme son numéro de maillot, mais aussi la note de vitesse que pourrait avoir Heung-min Son dans le prochain. Et le Congolais peut désormais en témoigner.Des interventions singulières, des gestes osés et des absences incompréhensibles : un joli condensé de ce qu'est Éric Bailly, en somme.Lâche le marquage sur le premier but, se fait marcher dessus sur le deuxième : un joli doublé pour sa première en phase de groupes de C1. Remplacé par(87), venu vérifier qu'il souffrait toujours d'anglophobie aiguë.Si Didier Deschamps se demande si Jojo peut tenir la route au plus haut niveau européen, il a sa réponse. Dans le jargon, on appelle ça "le test Dubois".Dernier titulaire rescapé de la précédente campagne européenne de l'OM, il fait perdurer les traditions locales en C1. Un capitaine modèle.Attaquer… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com